الأمم المتحدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي اليوم، أن المجلس هو المنتدى العالمي الرائد لمعالجة مختلف تحديات حقوق الإنسان، مؤكداً أن آليات المجلس وإجراءاته الخاصة، تعد أدوات مهمة لضمان العمل والمساءلة.وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة لسماع الصوت الحاسم للولايات المتحدة عبر العمل العاجل الذي يقوم به المجلس.// انتهى //21:27ت م0204