سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا توقّعان مذكرة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا اليوم، مذكرة تفاهم لبتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وستمكن المذكرة الجانبين - وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية - من تعزيز تعاون البلدين في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرهما من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني من خلال تعزيز قدرات موريتانيا التكنولوجية في التعرُّف على الأشخاص وتحديد هوياتهم خاصة في المناطق والمعابر الحدودية.
// انتهى //
21:38ت م
0209