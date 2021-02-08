نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسوقّعت الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا اليوم، مذكرة تفاهم لبتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وستمكن المذكرة الجانبين - وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية - من تعزيز تعاون البلدين في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرهما من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني من خلال تعزيز قدرات موريتانيا التكنولوجية في التعرُّف على الأشخاص وتحديد هوياتهم خاصة في المناطق والمعابر الحدودية.// انتهى //21:38ت م0209