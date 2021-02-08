واشنطن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصائياتها اليوم إلى أن العدد الإجمالي بالفيروس في البلاد 26,761,047 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 460,582 وفاةً.// انتهى //21:54ت م0212