عام / الولايات المتحدة تسجل 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة بكورونا
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
واشنطن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصائياتها اليوم إلى أن العدد الإجمالي بالفيروس في البلاد 26,761,047 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 460,582 وفاةً.
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