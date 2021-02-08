الأمم المتحدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف المتفق عليها للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ.جاء ذلك خلال إحاطة غوتيريش أمام الدول الأعضاء اليوم كجزء من الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بالمناخ COP26،التي ستعقد في غلاسكو بأسكتلندا، في نوفمبر المقبل.وشدد غوتيريش، على الحاجة إلى زيادة توسيع التحالف المتنامي من أجل حياد الكربون، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكداً أهمية المفاوضات الافتراضية في الأشهر المقبلة للتغلب على القيود التي تفرضها الجائحة وتحديات السفر.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه وجه مسؤولي المنظمة في جميع أنحاء العالم بإتاحة مكاتب ومواقع الأمم المتحدة للسماح لجميع البلدان بالمشاركة في المفاوضات الافتراضية، دعماً لضمان نجاح هذه العملية قدر الإمكان.// انتهى //21:59ت م0213