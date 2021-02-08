برلين 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واساندلع حريق اليوم في منطقة فريديناو جنوب غربي العاصمة الألمانية، بمبنى يؤوي طالبي لجوء وصلوا مؤخراً إلى البلاد وأصيب عدد كبير منهم بجروح.وأشارت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين على تويتر إلى أنه "جرى التأكد من اندلاع الحريق في مركز اللاجئين"، مضيفةً أنها أرسلت 70 من أفراد الإطفاء إلى الموقع لرعاية المصابين.// انتهى //22:11ت م0214