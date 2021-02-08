القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسبحث رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في القاهرة اليوم مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد مدبولي خلال اللقاء أن هناك تكليفات رئاسية واضحة ومستمرة لأعضاء الحكومة المصرية بتعزيز علاقات التعاون مع العراق، والقيام بكل ما يلزم لمساندة الجهود التنموية على أرض العراق، لا سيما بعد التوصل لاتفاق حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار.وأعرب وزير الخارجية العراقي من جانبه عن التطلع للبناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي استضافتها بغدا، مشيراً إلى أنه يتابع مع نظرائه في مصر والأردن ملفات التعاون الثلاثي الأخرى محل التوافق.// انتهى //22:12ت م0215