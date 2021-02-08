لندن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسأدّى تساقط الجليد بكثافة اليوم إلى تعطيل حركة السير والمواصلات وإغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كرونا في أجزاء واسعة من بريطانيا.وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرا "شديدا" جراء قدوم العاصفة "دآرسي" لمناطق نوتنغهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من "الدرجة الثانية" لمعظم أنحاء إنجلترا واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء يوم الأربعاء القادم.// انتهى //22:12ت م0216