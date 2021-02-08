سياسي / القوات العراقية تلقي القبض على 15 إرهابياً ينتمون إلى داعش
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
بغداد 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 15 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي ومطلوبين للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق.
وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، بأن الإرهابيين اعترفوا في أثناء التحقيق بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي "داعش" وقيامهم بعمليات إرهابية.
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