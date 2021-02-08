جنيف 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسطالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بوقف التعذيب والعقوبات غير الإنسانية التي يحظرها القانون الدولي، وضمان المساءلة عن تلك الانتهاكات.جاءت المطالبة بعد أن أنهى المحامي العام الشهر الماضي تحقيقات حول ما يعرف بأساليب التحقيق الاستثنائية التي تستخدمها وكالة الأمن الاسرائيلية، واستخدمت ضد الفلسطينيي سامر العربيد.وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء فشل الاحتلال الإسرائيلي في ضمان المقاضاة والمساءلة والإنصاف بشأن تعذيب الفلسطيني سامر وإساءة معاملته.وقد جرى القبض عليه عام 2019م وهو بصحة جيدة، وفي غضون 48 ساعة دخل المستشفي بإصابات مهددة للحياة بسبب التعذيب، ويعاني الآن من حالات صحية وجسدية ونفسية لا يمكن علاجها.// انتهى //22:55ت م0222