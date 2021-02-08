الخرطوم 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ضمت 25 وزيراً، استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وباعتماد مجلس السيادة الانتقالي، وفي سياق الالتزام باستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.ويشمل التشكيل الوزاري: خالد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم للمالية، ومريم الصادق للخارجية، وعز الدين الشيخ للداخلية، وبثينة دينار للحكم المحلي، والطاهر إسماعيل للزراعة، وعلي جدو للتجارة والتموين، وإبراهيم الشيخ للصناعة، وجادين علي للطاقة والتعدين، ومحمد بشير للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبدالله يحيى للتنمية العمرانية والطرق، وهاشم حسب الرسول للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي إبراهيم للاستثمار، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوراني للعمل، ومعتصم صالح للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام، ويوسف الضي للشباب والرياضة.فيما احتفظ وزراء الدفاع والعدل والري والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقاعدهم.// انتهى //23:42ت م0225