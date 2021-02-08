الجزائر 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 313109 إصابات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم في بيان، إلى أنها سجلت أربع وفيات بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2918، فيما تماثل للشفاء 179 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 87174 حالةً.// انتهى //23:43ت م0226