الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب على الفريق الأول بنادي الترجي بنتيجة (30-29)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق أخضر اليد (16-13).وتأتي المباراة ضمن إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب (مواليد 2000م) المؤهلة لبطولة العالم، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 حتى 29 مارس المقبل.// انتهى //23:44ت م0227