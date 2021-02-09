واشنطن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.76 نقطة، أو 0.74 في المئة ليغلق عند 3915.59 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 237.52 نقطة، أو 0.76 في المئة، إلى 31386.76 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 131.34 نقطة، أو 0.95 في المئة، إلى 13987.64 نقطة.// انتهى //00:17ت م0230