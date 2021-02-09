الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الفيصل يلتقي سفيري جيبوتي والبوسنة.أمير الرياض يثمن جهود جمعية "حياتنا".أمير نجران يتابع مواجهة "كورونا".23 فائزاً في جائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيري.وزير الداخلية يدشن عدداً من المقار الأمنية في الرياض ومكة المكرمة.نيابة عن الملك.. فيصل بن سلمان يدشّن ندوة «جهود المملكة خلال جائحة كورونا».نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يخرج الدفعة 99 في كلية الملك فيصل الجوية.منع التجول قرار مجتمعي.اعتراض طائرة حوثية مفخخة.. وتنديد عربي.«التحالف» يتصدى لإرهاب الحوثي ويدمر أربع طائرات مفخخة.الإطاحة بزعيم «القاعدة» في اليمن.عباس يؤكد أهمية تعزيز دور «الرباعية الدولية».ليندركينغ: تصفير صادرات إيران يكبل نشاطاتها الإرهابية.السودان يتطلع لاستمرار وساطة الاتحاد الإفريقي في سد النهضة.طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته.سياسة بايدن تجاه إيران غامضة.«الصحة العالمية»: اللقاحات تفوق عدد الحالات.محاكمة ترمب.. غداً// يتبع //06:31ت م0005