وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( القطاع الصناعي.. ومستهدفات الرؤية) : حين يعود الـراصد لـلـمشهد الـراهن بالـذاكرة لـيوم إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل سنوات، وبالتالي إطلاق المفهوم الجديد والشامل والمتكامل لمسيرة التنمية الوطنية في الحاضر والمستقبل وخطط التحول والمشاريع الـتي تنبثق منها والـهادفة إلـى خلق المزيد من الفرص وتنويع مصادر الدخل ومحاكاة كافة تحديات ومتغيرات واحتياجات وطبيعة مفاهيم التطور في مختلف المجالات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية وغيرها من المقومات الأساسية للنهضة والارتقاء بجودة الحياة، وكيف أن هذا يأتي استدامة لجهود القيادة الرشيدة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» .وأضافت:وكذلك، وفي إطار متجانس، حين نمعن في كلمات وزير الصناعة والـثروة المعدنية بندر الخريف يوم أمس الأول خلال زيارته لمقر «دار الـيوم لـلإعلام» بالـدمام، حين قال إن المستهدفات التي تعول عليها رؤية المملكة في القطاع الصناعي وقطاع الثروة المعدنية تأتي لأهميتهما إذ يوفران فرصا استثمارية ووظيفية ومنتجات قابلـة للتصدير، وأن تلك العوامل سيكون لها مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعلى ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي التي تطمح لها البلاد في رؤية 2030 ، كذلك أن من أهم القرارات التي اتخذت لتحقيق تلك المستهدفات هو ما تم في الـعام الماضي من إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الـصناعة والـثروة المعدنية، لا سيما أن الصناعة والثروة المعدنية قطاعات عريقة، خاصة القطاع الصناعي الـذي يتجاوز عمره نحو 50 عاما، مشيرا إلـى أن النقلة التي تتطلبها الرؤية للقطاع بحاجة إلى تركيز ومن هذا المنطلق أتت فكرة إنشاء وزارة خاصة بالصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن رؤية 2030 يسمع عنها الكثير لكن لا يعرف تفاصيل الكواليس التي ستأتي مع الوقت، لافتا إلـى أن الـرؤية عندما استهدفت قطاع الصناعة والتعدين بدأت من خلال توحيد الجهود في ذلـك الـوقت في وزارة واحدة جمعت الطاقة والصناعة والـثروة المعدنية، والآن أصبح التخصص على تركيز الصناعة والثروة المعدنية من خلال وزارة مستقلة.وختمت:هذه التفاصيل الآنفة الذكر، وبقية ما أدلى به الوزير من حديث في الـلـقاء الـذي تقرأون تفاصيلـه في هـذا العدد من «صحيفة اليوم» ، هي دلالة على الأدوار المناطة والمتوقعة من القطاع الصناعي وكافة القطاعات إجمالا، في بناء مستقبل مشرق متكامل وجودة حياة تحاكي تطلعات الـدولـة وفق رؤية الـوطن، بصورة تعكس مكانة المملكة إقليميا ودوليا// يتبع //06:34ت م0007