المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.// انتهى //08:21ت م0013