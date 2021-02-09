إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابر افتخار الذي طالب الأحزاب السياسية بعدم إدخال الجيش في الخلافات السياسية.ونشرت تعازي باكستان للهند في ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند شمال الهند، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وفقدان نحو 200 آخرين.وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على إكمال زراعة مليار شجرة بحلول منتصف العام الجاري 2021م، ضمن مشروع زراعة عشرة مليار شجرة في أنحاء باكستان للسيطرة على انبعاث الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري .وعرجت على تعليق عمل المحاكم في إسلام آباد لأجل غير مسمى بعد احتجاجات المحامين داخل حرم محكمة إسلام آباد العليا وممارستهم أعمال الشغب فيها.وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي والقضاء على عنصر إرهابي واعتقال خمسة آخرين ومصادرة سيارة ملغمة بالمتفجرات وسترة ناسفة.وأشارت إلى عزم باكستان على تعزيز الشراكة مع الصين في مجال النفط والطاقة ضمن مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وتطرقت إلى مستقبل عملية السلام الأفغانية بعد تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بمراجعة اتفاق السلام الذي وقعته واشنطن مع حركة طالبان.وتابعت صحف باكستان استمرار المظاهرات في رانغون كبرى مدن ميانمار ضد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.// انتهى //09:18ت م0016