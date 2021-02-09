مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.وشدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.// انتهى //09:18ت م0017