جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:45ت م0019