الخرطوم 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس تشكيل الحكومة الجديدة من 26 وزيراً، وذلك في سياق الالتزامباستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.ونقلت ماقاله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، أمس، خلال حفل افتتاح ورشة عمل بناء القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب بالخرطوم، إن هذه المبادرة تؤكد التزام السودان للعمل على مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى اختتام مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكو هافيستو زيارته إلى السودان أمس، التقى خلالها العديد من المسؤولين السودانيين ووزير اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من إقليم تيجراي بمعسكرات شرق السودان.وعرجت على إدانة وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الـــذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشيو مؤخراً والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.// انتهى //11:05ت م0030