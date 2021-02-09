بيروت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، استمرار المشاورات والاتصالات بين الجهات المعنية في محاولة لإيجاد صيغة معينة تؤدي إلى الخروج من المأزق الحكومي وتحظى بقبول كافة الأطراف في حين تتمسك القوى المعنية بعملية التشكيل بشروطها بشأن التشكلية الوزارية.وتطرقت إلى تمسك وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ أمس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بحل الدولتين في القضية الفلسطينية للوصول إلى السلام الشامل في المنطقة.وأخبرت صحف اليوم عن إعلان الاتحاد الأوروبي أمس أنه يشعر بالقلق إزاء المحاولات المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال 15 عنصرا تنظيم داعش الإرهابي في عمليات منفصلة بمحافظة نينوى شمال العاصمة بغداد.وسلطت الضوء على تشديد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أمس على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة ،مشيرا إلى أن استهدافها بالصواريخ الباليستية للأحياء السكنية في مأرب والجوف يقدم دليلا للمجتمع الدولي على أنها لا تؤمن بالسلام.وأوردت صحف بيروت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية متهما إيران بالتنصل من التزاماتها.// انتهى //11:06ت م0031