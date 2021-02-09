الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بتكليف إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً.يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات معالي وزير الاعلام المكلف.وقد استطاعت إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما أسهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.وتتمتع إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عدداً من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.كما مثلت المملكة في عدد من اللجان منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.// انتهى //11:09ت م0032