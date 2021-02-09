كابل 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسقُتل ما لا يقل عن 21 من مسلحي طالبان، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في عملية خاصة شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم فارياب شمال غرب البلاد.وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان بثته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم ، أن القوات الجوية الأفغانية وأفراد الأمن استهدفوا عناصر حركة طالبان في عملية خاصة، أسفرت عن مقتل 21 من حركة طالبان وإصابة 18 آخرين في منطقتي ألمار وقيصر بإقليم فارياب.ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذا الحادث.// انتهى //11:10ت م0033