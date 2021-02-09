المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في المدينة المنورة خدماته لـ 521246 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //11:21ت م0035