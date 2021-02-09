الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسبدد الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً الشكوك بشأن وضعه البدني وبدأ مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بفوز سهل على الصربي لاسلو دييري 6-3 و6-4 و6-1، فيما بدأت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة رابعاً حملة الدفاع عن لقبها بشكل متعثر بعد فوزها الصعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 الاثنين في الدور الأول لأولى بطولات الغراند سلام للموسم.ولم يظهر نادال في مستهل مشواره للفوز بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2009، والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع الغائب السويسري روجيه فيدرر بـ 20 لقب لكل منهما، أي علامات تأثر بالأوجاع التي عانى منها في ظهره ودفعته إلى عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.واحتاج ابن الـ 34 عاماً إلى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة دييري المصنف 56 عالمياً والتأهل إلى الدور الثاني، حيث سيواجه الفائز من مباراة الصاعدين من التصفيات الصربي فيكتور ترويسكي المصنف 202 عالمياً، والأميركي مايكل موه المصنف 177.وعانت الأمريكية كينين لتخطي عقبة إينغليس المصنفة خارج نادي المئة الأوليات، وقد أعربت ابنة الـ 22 عاماً عن عدم رضاها عما قدمته في اختبارها الأول، لاسيما بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر، قائلة "من الواضح أني لست سعيدة بالطريقة التي لعبت بها".وتلتقي كينين في اختبارها المقبل الأستونية كايا كانيبي التي تغلبت بدورها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-3 و6-1، فيما تلعب موغوروتسا مع الروسية الأخرى ليودميلا سامسونوفا التي تخطت بدورها إسبانية أخرى هي باولا بادوسا 6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و7-5.// انتهى //11:24ت م0036