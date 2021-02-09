الرباط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستوقفت جل الصحف المغربية الصادرة اليوم عند مأساة مصرع 24 شخصا في وحدة صناعية، غير قانونية بمدينة طنجة شمال المغرب، بعد أن غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، داعية إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.وواصلت الصحف رصدها لحملة التلقيح ضد كوفيد 19 بالمغرب، مبرزة أن أكثر من نصف مليون شخص قد تلقوا اللقاح إلى الآن.وتطرقت إلى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي انطلقت أمس بالقاهرة، بهدف مناقشة سبل إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، وكذا بحث الإجراءات الخاصة بالانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية المقبلة.وتناولت الصحف إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا، مبرزة تأكيده أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستعمل على التركيز على جانب الاقتصاد والإنتاج، بهدف وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.أوروبيا، ذكرت الصحف أن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد استأنف أمس مشاورات تشكيل حكومة إيطالية جديدة، لم يكتفِ خلالها بالاستماع لممثلي الأحزاب.وأخبرت الصحف عن إحباط محاولة انقلاب في هايتي، استهدفت الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيته والذي أكد نجاته من محاولة اغتيال.// انتهى //11:25ت م0037