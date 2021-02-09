الخليل 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عيسى الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل وعهد سامر أبو شرخ من بلدة الظاهرية جنوبا ومجاهد محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة أذنا غربا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وقامت بتفتيش مركبات الفلسطينيين.// انتهى //11:27ت م0039