رام الله 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة مصرية، وسط أجواء إيجابية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث هدمت خربة حمصة ومنزلين في يرزا، واعتدى المستوطنون على المواطنين وطاقم تلفزيون فلسطين ، واعتقل 4 مواطنين، واعتداءات للمستوطنين، وانتهاكات جديدة في قطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.ونشرت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، يعكس تمردها على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستخفافها بالإدانات الدولية للاستيطان، وجرائم الهدم وترحيل الفلسطينيين، والمناشدات الدولية والمطالبات بوقف تلك الجرائم.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام 47 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 7 وفيات، و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:31ت م0040