بريدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم و المقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.// انتهى //11:47ت م0042