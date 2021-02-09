تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا "ليبيا ليبيا"، موضحا خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي حرص بلاده على متانة العلاقات بين البلدين ، موجها الدعوة للمنفي وجميع أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس، وسط تطلعات الجانبين لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين.كما ألقت الضوء على إعراب وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي ، خلال جلسة له بمجلس نواب الشعب ، عن ارتياحه لتحسن الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية، مؤكدا جاهزية واستعداد الجيش التونسي لحماية الحدود التونسية من كل محاولات التهريب والجريمة المنظمة.وفي متابعتها للملف الليبي أشارت صحف الثلاثاء إلى تأكيد مراقبين دوليين إن المطلوب من رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة هو تقديم تشكيلة حكومية في ظرف 21 يوما لتقديمها إلى مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة .وتطرقت إلى إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.وتناقلت صحف تونس خبر إعلان منظمة الصحة العالمية أن خبرائها الذين عملوا في مدينة ووهان الصينية لتحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد يعقدون اليوم مؤتمرا صحفيا مع نظرائهم الصينيين لإعلان نتائج دراستهم.// انتهى //12:09ت م0044