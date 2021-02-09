عام / أمانة الطائف تنفذ 3400 جولة رقابية وتغلق 40 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
الطائف 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
نفذت أمانة الطائف خلال اليومين الماضيين، 3400 جولة رقابية جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 40 منشأة، وإصدار 122 مخالفة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
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13:21ت م
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