الطائف 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة الطائف خلال اليومين الماضيين، 3400 جولة رقابية جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 40 منشأة، وإصدار 122 مخالفة.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.// انتهى //13:21ت م0065