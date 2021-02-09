جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه اليوم , مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي.وتسلم سموه التقرير السنوي الاحصائي لأعمال جوازات المنطقة بمحافظة جدة، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.من جانبه أعرب العميد المشيخي عن خالص شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والتوجيهات السديدة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد في المهام المناطة.يُذكر أن خدمات الجوازات أخذت خطوات متقدمة في الجانب الرقمي ويسرت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم في أسرع وقتا.// انتهى //13:25ت م0068