أبوظبي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332,603 حالات.‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.‎ وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ،وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة.// انتهى //13:32ت م0069