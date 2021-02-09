عام / الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
أبوظبي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332,603 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ،وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة.
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