الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساحتفى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) المدعوم من الصندوق وعددهم 86 شاباً وشابة.وهنأ المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل، في كلمة له خلال الحفل، الخريجين والخريجات، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، والاستمرار في خدمة الوطن.وعد برنامج "تمهير" أحد البرامج المميزة في "هدف", بالإضافة للبرامج الأخرى المبنية على تطوير وتأهيل الشباب والشابات ودعم انتاجيتهم واستقرارهم في سوق العمل، داعياً جميع منشآت القطاع الخاص، للاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها "هدف"، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عبد الكريم الرشيد، خلال كلمته في الحفل، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والسهام في توطينها.وأعلن مسؤولو المجموعة خلال الحفل، حرصهم على توظيف الملتحقين بالبرنامج البالغ عددهم 398 شاباً وشابة، بعد نهاية فترة تدريبهم على رأس العمل.// انتهى //13:36ت م0070