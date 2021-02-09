القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسبدأت اليوم بمدينة الغردقة المصرية أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، وبرعاية الأمم المتحدة، ومشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك لبحث كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليًا من اختيار سُلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (٥+٥).من جانبه أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش في كلمته، إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به، مُنوّهًا بجهود الحكومة المصرية في دعم الحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري الليبي.// انتهى //13:41ت م0072