إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 556519 حالة، منها 31510 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 512943 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12066 حالة وفاة.// انتهى //13:43ت م0073