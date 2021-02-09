الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساستقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض 31060 حالة تنوعت بين حالات علاج الإدمان والحالات النفسية، للرجال والنساء والمراهقين والأطفال خلال عام 2020م .وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن المجمع يبذل جهودًا كبيرة في سبيل تطوير برامجه التي يقدمها بما يسهم في حصول مستفيديه على الخدمة المناسبة وبجودة عالية.وأشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ شهد تطويراً مستمراً خلال السنوات الماضية، وخضع لعدة برامج تحسين في الأداء، ومنها تقليص مدة انتظار المرضى في القسم لحين الدخول على الطبيب، حيث وصلت متوسط مدة الانتظار 20:22 دقيقة للحالات الخفيفة والمتوسطة، فيما تتم مباشرة الحالات الحرجة فور وصولها للقسم وإجراء التدخلات اللازمة في سبيل استقرارها.من جانبه أوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بالمجمع الدكتور جمال العنزي أن عدد الحالات التي يعاني أصحابها من الإدمان بلغ 16592 حالة بنسبة بلغت 53.4%، وعدد حالات الأمراض النفسية بلغت 13922 حالة بنسبة بلغت 44.8%، مشيراً إلى أن 546 حالة تمثل نسبتهم 1.8% لم يعانون من أمراض نفسية أو أمراض إدمانية، مؤكداً تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة من خلال نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين .وأكد أن القسم يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة لموعد أو تحويل أو أمر علاج، ويكتفى بإحضار الأوراق الثبوتية كالهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون أو الإقامة للوافدين، مبينًا أن العلاج مجاني للمواطنين ومن لديهم أهلية العلاج .// انتهى //13:53ت م0078