الدمام 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتفعيله لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية يعد من متطلبات التنمية ونهوض المجتمعات .وقال سموه خلال استقباله اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، والوفد المرافق له " إن القطاع الخاص في المنطقة له مساهمات مجتمعية ملموسة، ولازلنا نتأمل المزيد من تلك المساهمات بما ينعكس إيجابا على تنمية الوطن والمجتمع ".وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن إنجازات ومبادرات قطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، وقال " ما لمسناه اليوم بعد اطلاعنا على التقرير لم يكن مستغرباً من القطاع الخاص في المنطقة وهو يحظى بتقدير وامتنان من جميع شرائح المجتمع ".وشمل التقرير مساهمات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا عبر 11 مبادرة أطلقتها غرفة الشرقية شملت تبرعات مالية تجاوزت 200 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء مستشفيات متنقلة ودعم لوجستي لأعمال وزارة الصحة ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات أخرى في النقل والإيواء والغذاء والتعقيم ورعاية المرضى ودعم توفير المستلزمات الطبية، ودعم مبادرة جود الإسكان.من جهته، أفاد رئيس مجلس غرفة الشرقية، أن مساهمات القطاع الخاص المجتمعية تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، فهما دائماً ما يشددان على ضرورة أن يكون قطاع الأعمال مبادراً ومساهماً في خدمة المجتمع والتنمية، منوهاً بتقدير سمو نائب أمير الشرقية لكل مساهمات قطاع الأعمال الذي سيظل بإذن الله مساهماً ومبادراً لكل ما يحترم الوطن والمواطنين.// انتهى//.13:55ت م0079