حائل 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة بحضور وكيل الإمارة عادل آل الشيخ وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من حرص ورعاية لصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن ، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود للجهات ذات العلاقة في المركز في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الصحية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيقها والتأكد من سريانها ومراقبة الوضع الحالي للمنطقة ورصد كل ما من شأنه التصدي لانتشار فايروس كورونا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع المنطقة الصحي ومتابعة حالات فايروس كورونا بالمنطقة، وآليات تطبيق الاجراءات الاحترازية، وخطة عمل تضافر الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين للمساهمة في صحة وسلامة الجميع.// انتهى //15:43ت م0111