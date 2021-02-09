نجران 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت تكوّن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش، وشرورة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //15:45ت م0113