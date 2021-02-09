عام / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
نجران 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت تكوّن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش، وشرورة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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15:45ت م
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