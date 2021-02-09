عام / فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1076 جولة رقابية سجلت خلالها 48 مخالفة
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
سكاكا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف 1076 جولة ميدانية خلال أسبوع على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وأسفرت الجولات عن تسجيل المراقبين 48 مخالفة طبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها تمثلت بعدم إحضار سجادة أولبس كمام أوعدم تطبيق التباعد بين المصلين .
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15:50ت م
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