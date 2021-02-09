سكاكا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف 1076 جولة ميدانية خلال أسبوع على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .وأسفرت الجولات عن تسجيل المراقبين 48 مخالفة طبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها تمثلت بعدم إحضار سجادة أولبس كمام أوعدم تطبيق التباعد بين المصلين .// انتهى //15:50ت م0114