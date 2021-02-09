نجران 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسالتقى محافظ شرورة إبراهيم عاطف الشهري في مكتبه اليوم بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان آل إسحاق.وقدّم الشهري التهنئة بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم للدرجة الثالثة، وما تحقق من بطولات وإنجازات على مستوى المنطقة، حاثًا اللاعبين ببذل المزيد من الجهد ومواصلة الإنجازات.يذكر أن نادي شرورة تأهل لدوري الدرجة الثالثة على مستوى الفريق الأول في كرة القدم، كما حقق بطولات المنطقة لكرة اليد على مستوى الفئات الثلاث "أول، وشباب، وناشئين"، والتأهل للتصفيات النهائية لأبطال المناطق على مستوى المملكة، وتحقيق بطولتي المنطقة لتنس الطاولة لفئتي الشباب والناشئين والتأهل للتصفيات النهائية لأبطال المناطق على مستوى المملكة.// انتهى //15:57ت م0115