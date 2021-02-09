عام / تطبيق "توكلنا" شرط لدخول إدارة مياه جازان

الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
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جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
اشترطت الإدارة العامة لخدمات المياه على منسوبيها تحميل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الإدارة, مع الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس "كورونا‬".
وأوضحت الإدارة أنها قامت ضمن الإجراءات الاحترازية بتعليق اللقاء الأسبوعي المقرر كل ثلاثاء بالمراجعين، ودعتهم لمتابعة معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني على الرابط e.nwc.com.sa.
// انتهى //
15:59ت م
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