عام / تطبيق "توكلنا" شرط لدخول إدارة مياه جازان
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
اشترطت الإدارة العامة لخدمات المياه على منسوبيها تحميل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الإدارة, مع الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وأوضحت الإدارة أنها قامت ضمن الإجراءات الاحترازية بتعليق اللقاء الأسبوعي المقرر كل ثلاثاء بالمراجعين، ودعتهم لمتابعة معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني على الرابط e.nwc.com.sa.
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