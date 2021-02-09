جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساشترطت الإدارة العامة لخدمات المياه على منسوبيها تحميل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الإدارة, مع الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس "كورونا‬".وأوضحت الإدارة أنها قامت ضمن الإجراءات الاحترازية بتعليق اللقاء الأسبوعي المقرر كل ثلاثاء بالمراجعين، ودعتهم لمتابعة معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني على الرابط e.nwc.com.sa.// انتهى //15:59ت م0116