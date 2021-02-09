رام الله 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و733 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //16:00ت م0117