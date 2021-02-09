القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 37 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، كما حاولوا إدخال "خرائط للهيكل" المزعوم.// انتهى //16:38ت م0130