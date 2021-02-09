بيروت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب في بيروت اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور لبنان حاليًا.ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية) فقد استُعرضت خلال اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والجهود المبذولة لتأليف الحكومة، وما يمكن أن تقوم به قطر لتشجيع الأطراف اللبنانية في هذه المرحلة للإسراع بتشكيل الحكومة.// انتهى //16:38ت م0131