الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسعقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الاجتماع الـ 31، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما استعرض الفريق آخر ما تُوصِّل إليه من دراسات ومقترحات، واتُّخذت على إثرها التوصيات التي تصب في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.// انتهى //16:40ت م0132