حجة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال شهر يناير 2021م في قسم الطوارئ 100 مستفيد، وعيادة الباطنية 149 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 110 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 20 مريضًا، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 21 مستفيدًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 38 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 28 فردًا.كما صرفت الأدوية لـ 308 أفراد، وراجع قسم الخدمات التمريضية 75 مريضًا، فيما نفذ 15 نشاطًا للتخلص من النفايات.// انتهى //16:40ت م0133