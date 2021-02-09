ينبع 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بالهيئة الملكية بينبع جولات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت التجارية، وذلك لرفع مستوى الوعي والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزام المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق لمدة ١٠ أيام حسب القرار، والتزام المتسوقين بارتداء الكمامات، حيث استهدفت الجولات الميدانية ١٢٠ منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط منشأة واحدة من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقد تم إغلاقها.وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدة أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين، وأن مخالفات الإجراءات تعرض المخالف لإقفال المنشأة وفرض الغرامات المالية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.// انتهى //16:58ت م0137