الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد.كما التقى ‏سمو الأمير عبد العزيز بن سعود - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:59ت م0139