عام / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي سفيري سلطنة عمان وجمهورية فرنسا لدى المملكة
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد.
كما التقى سمو الأمير عبد العزيز بن سعود - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.
وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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16:59ت م
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